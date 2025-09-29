Adrijana Cvrtila: Ministar pravosuđa u javnom prostoru izjavljuje gluposti

Zviždačica Adrijana Cvrtila i predsjednica udruge Pomak gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o izmjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je bio prije par dana u Saboru na prvom čitanju, kao i o priručniku “Unutarnji kanali prijavljivanja – konkretno i dostupno”.

