Oglas

Zviždačica

Adrijana Cvrtila: Ministar pravosuđa u javnom prostoru izjavljuje gluposti

author
N1 Info
|
29. ruj. 2025. 19:13

Zviždačica Adrijana Cvrtila i predsjednica udruge Pomak gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o izmjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je bio prije par dana u Saboru na prvom čitanju, kao i o priručniku “Unutarnji kanali prijavljivanja – konkretno i dostupno”.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ