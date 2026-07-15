Ivana Jakir-Bajo ponovno viceguvernerka: Svađa SDP-a i HDZ-a zbog Lalovca

HDZ-ov Marko Pavić kazao je kako je Jakir-Bajo nedvojbeno stručnjakinja. "Što se tiče Lalovca, nismo bili protiv njega, ali on sam je u intervjuu rekao da bi htio ići tamo (u HNB), ali da će se povući ako dođete na vlast. Dakle, kandidat s figom u džepu", pojasnio je.