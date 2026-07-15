HRVATSKI SABOR
Ivana Jakir-Bajo ponovno viceguvernerka: Svađa SDP-a i HDZ-a zbog Lalovca
Hrvatski sabor u srijedu je ponovno, na šest godina, imenovao Ivanu Jakir-Bajo viceguvernerkom Hrvatske narodne banke (HNB), koju je između pet kandidata predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, a na temelju prethodnog mišljenja Odbora za financije.
Dosadašnju viceguvernerku Jakir-Bajo, kojoj je mandat istekao 1. srpnja, za novi je mandat predložio Klub HDZ-a. Dobila je podršku 81 zastupnika, uz vladajuće, podržali su je i zastupnici SDSS-a. Oporba se u glasanje nije uključila.
Samo je ona od petero kandidata za tri mjesta dobila pozitivno mišljenje nadležnog saborskog odbora.
Tko nije prošao?
Kandidati HDZ-a bili su i glavni ekonomist Zagrebačke banke Hrvoje Dolenec te profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alen Stojanović. Klubovi SDP-a i Možemo! predložili su zastupnika SDP-a i bivšeg ministra financija Borisa Lalovca, a Klub zastupnika Nezavisni i HSU člana Uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana.
Ovim imenovanjem u HNB-u dva viceguvernerska mjesta ostaju nepopunjena, jer je Tomislav Ćorić preuzeo dužnost ministra financija, a Romanu Šubiću je mandat istekao prije dvije godine.
SDP kritičan prema HDZ-u jer nisu podržali Lalovca
A s obzirom da vladajući nisu podržali i predložili na glasanje i Lalovca, zastupnici SDP-a i Možemo! nisu podržali Jakir-Bajo, iako bi je, pojasnili su, u suprotnom podržali.
"Ima trenutaka kada ne glasamo samo o imenima, već o samoj duši ove zemlje, kakvu Hrvatsku želimo. Predložili smo Lalovca s jednom namjerom, da zauvijek promijenimo politički model. Da stručnjaci, znanje i etika pobijede ideologiju i poslušništvo", kazala je SDP-ova Mirela Ahmetović.
Dodala je kako je premijer Andrej Plenković imao savršenu priliku pokazati uključivost i državništvo, naglasivši kako ipak u njegovu svijetu nisu institucije tu da služe narodu nego samo poligon za poslušne kadrove.
"Gospodo iz HDZ, niste ovime porazili oporbu nego struku, Hrvatsku ste lišili njezine pameti", ustvrdila je.
Pavić: Lalovac je bio kandidat s figom u džepu
HDZ-ov Marko Pavić kazao je kako je Jakir-Bajo nedvojbeno stručnjakinja. "Što se tiče Lalovca, nismo bili protiv njega, ali on sam je u intervjuu rekao da bi htio ići tamo (u HNB), ali da će se povući ako dođete na vlast. Dakle, kandidat s figom u džepu", pojasnio je.
I (Tomislav) Ćorić je bio u HNB-u pa je išao u Vladu, u čijem je onda on džepu imao figu, uzvratio je Arsen Bauk (SDP).
Krunoslav Katičić (HDZ) istaknuo je kako su SDP-u puna usta stručnosti, a odbili su kandidate za ustavne suce koji su isto, naglasio je, stručnjaci.
Imenovano Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija
Sabor je jednoglasno, na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednikom Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenovao profesora na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Kristijana Kotarskog.
Imenovano je i šest članova Vijeća: prorektora Sveučilišta obrane i sigurnosti ''Dr. Franjo Tuđman'' Gordana Akrapa, inspektora elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Eduarda Briškog, odvjetnika i bivšeg člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorina Ivanjeka i profesora s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelskog, tajnika saborskog Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Milu Štefanca i nastavnika povijesti Mihaela Puljića.
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