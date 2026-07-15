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OPTIMIZAM U SDP-u

Mišel Jakšić za N1: Naše ankete pokazuju da ćemo pobijediti HDZ na izborima

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N1 Hrvatska
|
15. srp. 2026. 13:59
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Potpredsjednik SDP-a i član saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP), komentirao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića najvažnije teme posljednjih dana.

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Teme
mišel jakšić n1 gosti n1tv novi dan video

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