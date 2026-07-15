Sabor izglasao strože prekršajne kazne, evo što se sve mijenja

Sabor je donio Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU kojim se uređuje suradnja po pitanju europskog uhidbenog naloga i postupka predaje, europskog istražnog naloga, naloga za osiguranje imovine, priznanja i izvršenja naloga za oduzimanje imovine ili predmeta i drugo. Zakonom su ugrađene i provedbene odredbe radi omogućavanja primjene EU Uredbe o prijenosu postupaka u kaznenim stvarima u punom opsegu, između ostalog i radi sprječavanja nepotrebnih usporednih kaznenih postupaka u vezi s istim osumnjičenikom i istim činjenicama u različitim državama članicama.