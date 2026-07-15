Sabor usvojio Rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, oporba odbila sudjelovati u glasanju

Rezolucijom se kroz devet točaka poziva Vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori i na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Pri tome, navodi se, Sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, "uključujući prijedlog o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH".