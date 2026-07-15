sastanak na pantovčaku
Milanović s vrhovnim zapovjednikom NATO-a za Europu: "Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se svojim interesima"
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se i razgovarao s generalom Alexusom G. Grynkewichem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi (SACEUR), ujedno i zapovjednikom američkih Oružanih snaga za Europu (U.S. EUCOM).
Oglas
General Grynkewich stigao je u Hrvatsku na poziv načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnika Tihomira Kundida. SACEUR je jedan je od dva strateška zapovjednika NATO-a, a u njegovoj su nadležnosti zadaće odvraćanja i obrane zemalja Saveza te provođenja svih vojnih operacija i misija, priopćeno je iz Ureda predsjednika.
Milanović je naglasio je da je NATO obrambeni savez u kojemu Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. Ukazao je na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u Savezu i naglasio važnost kolektivne obrane za Republiku Hrvatsku.
Na sastanku su razmotrene teme koje su na dnevnom redu NATO-a, uključujući brojne izazove povezane sa sigurnosnom situacijom u Europi i ruskom agresijom na Ukrajinu. Razmijenjena su mišljenja o budućim izazovima na euroatlantskom području, pri čemu je predsjednik Milanović istaknuo važnost stabilnosti u jugoistočnoj Europi, uključujući i Kosovo.
Uz generala Grynkewicha na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Nicole McGraw, vojni izaslanik SAD-a u Republici Hrvatskoj brigadir Wojciech Zajac, viši vojni savjetnik kapetan bojnog broda Tony Chavez, službenik za informiranje brigadir Martin O'Donnell i vojna savjetnica kapetanica fregate Carmela Carbonara.
Uz predsjednika Milanovića bili su njegovi savjetnici za obranu, vanjsku i europsku politiku te predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, uključujući zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadnog generala Krešimira Ražova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas