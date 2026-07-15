Iva Vukušić: Međunarodni kazneni sud je pred slomom. Hrvatska i EU moraju djelovati

Profesorica svjetske povijesti na Sveučilištu u Utrechtu Iva Vukušić, u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirala je pojačanu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog kaznenog suda (ICC) i poruku državnog tajnika Marca Rubija da će demontirati ICC. Pirjeti se i sankcijama sucima i zapsolenicima MKS-a

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