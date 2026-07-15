Helena Puljiz: Gorko je što je hrvatskom premijeru važnije biti u drugom redu kod imperijalne sile od odnosa s predsjednikom vlastite države

Novinarka portala N1 Helena Puljiz, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirala je saborsku proljetnu sezonu, sukob premijera i predsjednika, dosege odlaska premijera Andreja Plenkovića na mimohod u Parizu, šutnju predsjednika Zorana Milanovića o inflaciji i korupciji te rezoluciju DP-a o Hrvatima u BiH

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