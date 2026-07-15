HGSS INTERVENIRAO
FOTO / Muškarac deset sati visio naglavačke između stijena: Pogledajte dramatičnu akciju spašavanja
Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) u ponedjeljak navečer izveli su iznimno zahtjevnu akciju spašavanja u kanjonu rijeke Čikole pokraj Drniša, gdje su pronašli i izvukli muškarca koji je nakon pada ostao zaglavljen između stijena.
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Šibenska stanica HGSS-a dojavu o nestanku osobe zaprimila je u 18:40 putem Županijskog centra 112. Budući da su prve informacije upućivale na mogućnost da se nestali nalazi u kanjonu Čikole ispod drniške kule, spašavatelji su odmah krenuli u potragu.
U akciju je ubrzo uključeno 15 pripadnika HGSS-a s dvije bespilotne letjelice, a pridružilo im se i pet vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš. Muškarac je pronađen zaglavljen naglavačke između dviju stijena. Prema informacijama koje prenosi novinar 24sata Bogdan Blotnej, u HGSS-u procjenjuju da je u takvom položaju proveo oko deset sati, pri temperaturi koja je na toj lokaciji dosezala 40 Celzijevih stupnjeva.
Potragu je dodatno otežavao iznimno nepristupačan teren pa su spašavatelji pretraživali područje iz više smjerova. Dronovi su iz zraka pregledavali kanjon, dio pripadnika HGSS-a spuštao se niz strme litice uz pomoć užadi, dok su ostali pretraživali presušeno korito rijeke. Presudan trenutak dogodio se u sumrak, kada je pilot jedne bespilotne letjelice u usjeku ispod kule uočio unesrećenog.
Nakon pronalaska, jedna ekipa spustila se do muškarca s nosilima i opremom za pružanje prve pomoći. Spašavatelji su ga imobilizirali i pripremili za transport, dok je druga skupina na vrhu kanjona postavila sidrišta i sustav za izvlačenje kako bi unesrećenog i članove tima sigurno podigli na plato.
Po završetku izvlačenja muškarac je predan djelatnicima Hitne medicinske službe radi daljnjeg zbrinjavanja. Akcija je završila oko 22:30, izvijestio je HGSS.
Tijekom cijele intervencije bespilotna letjelica iz zraka je osvjetljavala područje, što je spašavateljima omogućilo sigurniji rad u mraku i na zahtjevnom terenu.
Iz HGSS-a poručuju da upravo ovakve intervencije potvrđuju koliko su važni kontinuirana obuka i redovite vježbe spašavatelja.
"Ovakve akcije daju smisao svakom satu obuke, svakom izlasku na teren i svakom odricanju spašavatelja. Jučer se sve to spojilo u pravom trenutku. Rezultat je čovjek koji je dobio novu priliku za život", poručili su iz HGSS-a.
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