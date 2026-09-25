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RENATO ŠARC

Stručnjak: Energana na otpad ne može riješiti problem Gospića, za njezinu gradnju treba osam do deset godina

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N1info
|
25. ruj. 2026. 15:36
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U emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić međunarodni stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc govorio je o planu sanacije otpada u Gospiću, mogućnostima njegove obrade u cementarama te dugoročnom razvoju energetske oporabe otpada u Hrvatskoj.

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Teme
hanan nanić n1 studio uživo n1 tv n1tv renato šarc video

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