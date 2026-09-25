Hrvatskoj sedam opomena od EU-a

Te bi odredbe trebale omogućiti nadležnim tijelima država članica pristup registrima stvarnih vlasnika. Komisija navodi da je postupna provedba šeste direktive o sprječavanju pranja novca ključna za otklanjanje nedostataka u financijskom sustavu Unije te za osiguravanje dosljedne i učinkovite primjene pravila o sprečavanju pranja novca u svim državama članicama. Povjerenje ulagača i šire javnosti u financijska tržišta uvelike ovisi o sustavu točnog objavljivanja podataka koji jamči transparentnost stvarnog vlasništva i struktura kontrole trgovačkih društava. Točne i ažurne informacije o stvarnim vlasnicima također su od presudne važnosti za tijela nadležna za provedbu zakona.