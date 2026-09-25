Povrede prava
Hrvatskoj sedam opomena od EU-a
Europska komisija je u petak u rujanskom paketu povrede prava EU-a uputila sedam službenih opomena Hrvatskoj te ima dva mjeseca za odgovor Komisiji i za prenošenje određenih direktiva u svoje zakonodavstvo.
Komisija je pozvala Hrvatsku i još 17 država članica da u svoja zakonodavstva prenesu pravila EU-a kojima se poboljšava ustroj tržišta električne energije Unije u pogledu slobodnog izbora opskrbljivača i prava na dijeljenje energije.
Države članice morale su do 17. srpnja 2026. rok za prenošenje odredbi direktive o poboljšanju modela tržišta električne energije u Uniji. Cilj je tih odredbi ojačati položaj potrošača na tržištu električne energije proširivanjem njihovih mogućnosti odabira i promjene opskrbljivača, pristupa konkurentnijim i inovativnijim ponudama te aktivnijeg sudjelovanja u energetskom sustavu. Do danas 18 država članica još nije prijavilo potpuno prenošenje tih odredbi u zakonskom roku. Stoga Komisija tim državama članicama šalje službene opomene. One sada imaju dva mjeseca da odgovore, dovrše prenošenje i o tome obavijeste Komisiju.
Nova pravila o tržištu vodika i dekarboniziranih plinova zasad je samo Italija prenijela u svoje zakonodavstvo u zadanom roku, a ostalih 26 država dobilo je službenu opomenu.
Cilj tih pravila je olakšati uvođenje obnovljivih plinova i plinova s niskim udjelom ugljika, uključujući vodik, uz istodobno osiguravanje sigurnosti opskrbe i cjenovne pristupačnosti energije za sve građane EU-a. Države članice bile su dužne obavijestiti Komisiju o prenošenju direktive u nacionalno zakonodavstvo do 5. kolovoza 2026. Sada imaju dva mjeseca za odgovor na opomenu Komisije, dovrše prenošenje i o tome obavijeste Komisiju. Ako odgovor ne bude zadovoljavajući, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.
Hrvatska i 17 ostalih država članica nisu donijele nacionalne mjere za prenošenje odredbi direktive o sprječavanju pranja novca.
Te bi odredbe trebale omogućiti nadležnim tijelima država članica pristup registrima stvarnih vlasnika. Komisija navodi da je postupna provedba šeste direktive o sprječavanju pranja novca ključna za otklanjanje nedostataka u financijskom sustavu Unije te za osiguravanje dosljedne i učinkovite primjene pravila o sprečavanju pranja novca u svim državama članicama. Povjerenje ulagača i šire javnosti u financijska tržišta uvelike ovisi o sustavu točnog objavljivanja podataka koji jamči transparentnost stvarnog vlasništva i struktura kontrole trgovačkih društava. Točne i ažurne informacije o stvarnim vlasnicima također su od presudne važnosti za tijela nadležna za provedbu zakona.
Hrvatska, Cipar i Mađarska dobile su službene opomene jer nisu donijele nacionalne mjere za provedbu direktive o sigurnoj uporabi kobalta u igračkama. Rok za prenošenje bio je 11. rujna ove godine. Tri države članice sada imaju dva mjeseca da odgovore i Komisiju obavijeste o prenošenju mjera. U slučaju izostanka zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.
Devet država članica, među njima i Hrvatska, dobile su službenu opomenu jer nisu prenijele odredbe o uključivanju novih psihoaktivnih tvari u definiciju “droge” na razini EU-a. U novoj direktivi dodane su tri nove psihoaktivne tvari u definiciju “droge” u EU-u.
To znači da će te tvari biti obuhvaćene pravilima EU-a o kaznenim djelima i sankcijama za nezakonitu trgovinu drogama, čime će se pridonijeti usklađivanju nacionalnih mjera kontrole te jačanju prekogranične suradnje tijela za provedbu zakona i pravosudnih tijela.
Tih devet država članica nije Komisiji dostavilo svoje nacionalne mjere za prenošenje direktive do utvrđenog roka, 12. srpnja 2026. Sada imaju dva mjeseca da odgovore i Komisiji dostave cjelovite mjere prenošenja. U slučaju izostanka zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.
Komisija je pokrenula postupak protiv 18 država članica, među njima i Hrvatske, slanjem službene opomene jer nisu u potpunosti prenijele nova prava koja olakšavaju popravak robe.
Direktiva o pravu na popravak ima za cilj potaknuti održivu potrošnju olakšavanjem popravka proizvoda umjesto njihove zamjene. Potrošačima daje pravo na zahtjev za popravak proizvoda kao što su pametni telefoni, perilice rublja ili hladnjaci, čak i nakon isteka zakonskog jamstva. Proizvođači moraju ponuditi popravke po razumnoj cijeni i u razumnom roku te pružiti jasne informacije o svojim uslugama popravka.
Nijedna od 27 država članica nije u potpunosti prenijela nova pravila za rješavanje onečišćenje iz industrijskih postrojenja i sve su dobile službene opomene. Države članice trebale su prenijeti direktivu o emisijama iz industrije i uzgoja stoke.
Direktiva koja je na snazi od 2010., uređuje utjecaj više od 50 000 industrijskih postrojenja na okoliš i zdravlje ljudi zahtijevanjem primjene najboljih raspoloživih tehnika i poštovanja graničnih vrijednosti emisija. Ažurirana Direktiva o industrijskim emisijama i emisijama iz uzgoja stoke podiže tu razinu ambicije poticanjem inovacija i transformacije primjenom najučinkovitijih izvedivih tehnika za smanjenje emisija. Konkretno, njome se postrožuju pravila o smanjenju emisija, nastoji smanjiti uporaba opasnih kemikalija te proširuje područje primjene prethodne direktive.
Osim toga, ažuriranom direktivom jačaju se prava javnosti i uvodi novo pravo na traženje naknade štete za zdravlje uzrokovane nezakonitim onečišćenjem. Države članice imale su rok do 1. srpnja 2026. za prenošenje ažurirane direktive u nacionalno zakonodavstvo, što dosad nije učinila nijedna. Sada imaju dva mjeseca da odgovore i obavijeste Komisiju o mjerama potpunog prenošenja. Ako odgovor ne bude zadovoljavajući, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.
Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne riješi opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, može se uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja sudu.
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