profesorica sa FPZG-a
Đana Luša: Netanyahu je stavljen pred zid
N1 Info
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18. lip. 2026. 14:33
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Gošća naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bila je Đana Luša, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Razgovarale su o potpisivanju memoranduma između Teherana i Washingtona i potencijalnom kraju rata u Iranu.
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