Novinar iz Varšave
Goran Andrijanić: "Rusija je jednostavno prijetnja koja mora biti riješena"
N1 Info
|
24. ruj. 2025. 15:34
|
0komentara
Novinar Goran Andrijanić gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Ivana Hrstića, gdje je komentirao političko stanje u Poljskoj s posebnim naglaskom na odnose s Rusijom.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas