Oglas

O 80. Skupštini UN-a

Goranko Fižulić o Trumpu: "Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu"

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 08:08

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić bio je gost u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je govorio o 80. Skupštini UN-a, s posebnim naglaskom na Trumpov odnos prema Ujedinjenim narodima, te globalnoj i hrvatskoj politici prema priznavanju Palestine.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ