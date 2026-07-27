FOTO, VIDEO / Divlja požar u Francuskoj. Evakuirani hoteli uz zračnu luku Bordeaux

Situacija na području velikog šumskog požara u francuskom departmanu Gironde, gdje se nalazi i Bordeaux, tijekom protekle noći uglavnom je ostala stabilna, izvijestile su lokalne vlasti, prenosi francuska novinska agencija AFP. Istaknuli su kako su sigurnosne i spasilačke službe i dalje u punoj pripravnosti te nastavljaju intervencije na terenu.