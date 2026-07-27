PRIJETNJA TOPLINSKOG VALA
FOTO, VIDEO / Divlja požar u Francuskoj. Evakuirani hoteli uz zračnu luku Bordeaux
Stanje na području velikog šumskog požara u francuskom departmanu Gironde tijekom noći ostalo je stabilno, no novi toplinski val mogao bi otežati napore vatrogasaca u borbi s vatrom.
Situacija na području velikog šumskog požara u francuskom departmanu Gironde, gdje se nalazi i Bordeaux, tijekom protekle noći uglavnom je ostala stabilna, izvijestile su lokalne vlasti, prenosi francuska novinska agencija AFP. Istaknuli su kako su sigurnosne i spasilačke službe i dalje u punoj pripravnosti te nastavljaju intervencije na terenu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zbog požara u departmanu Gironde i drugim dijelovima zemlje za ponedjeljak prijepodne sazvao je krizni sastanak vlade, objavila je u nedjelju Elizejska palača, prenosi AFP.
Hotelska zona zračne luke Bordeaux evakuirana je do daljnjega jer bjesni požari prijete gradu, iako je sama zračna luka i dalje u funkciji, prenosi Independent.
U izjavi sinoć, zračna luka je rekla da dok su letovi još uvijek u funkciji, smještaj nije moguć u samoj zračnoj luci koja se zatvara preko noći. Putnicima je savjetovano da potraže izvan evakuiranih područja ili u Parc des Expositions.
Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave u nedjelju je poručio da zasad ne planiraju evakuaciju grada na jugozapadu Francuske, unatoč požaru koji bjesni u njegovoj blizini. Dodao je da su vlasti spremne na sve moguće scenarije.
Vatra se u nedjelju približila na svega 15 kilometara od šireg područja Bordeauxa, u kojem živi oko 270.000 stanovnika. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar koji se širi zapadno od grada, smještenog u svjetski poznatoj vinogradarskoj regiji. Zbog opasnosti su vlasti dosad naredile evakuaciju tisuća ljudi iz naselja u okolici Bordeauxa.
Požar u Girondeu mogao bi trajati i nekoliko mjeseci
Vatrogasci bi se s požarom u Girondeu mogli boriti "nekoliko tjedana, pa čak i nekoliko mjeseci", upozorio je potpukovnik francuske vatrogasne službe David Annotel.
Annotel, glasnogovornik Francuske nacionalne vatrogasne federacije, rekao je za franceinfo da je "pravi izazov izdržljivost".
Podsjetio je da požar kod Landirasa iz 2022. godine, jedan od najvećih i najrazornijih šumskih požara u modernoj francuskoj povijesti, službeno nije proglašen ugašenim sve do listopada 2025.
"Pred nama je slična situacija. Još će se mnogo tjedana i mjeseci morati izmjenjivati vatrogasne ekipe iz cijele Francuske", rekao je.
Toplinski val prijeti
Nadolazeći toplinski val u Girondeu, gdje bi temperature trebale dosegnuti 38 stupnjeva, vjerojatno će dodatno otežati gašenje požara.
"Više temperature znatno će otežati uvjete. Dani će biti teži, a noći također sve zahtjevnije", poručio je Annotel.
Napore u suzbijanju požara dodatno bi mogao otežati novi toplinski val koji bi područje trebao zahvatiti u utorak. Prema prognozama meteorologa, temperature bi na pojedinim mjestima mogle dosegnuti i 40 Celzijevih stupnjeva, prenosi BBC.
AFP/MAXIMILIEN LAMY
AP/Noah Berger
AP Photo/Emma Da Silva
ROMAIN PERROCHEAU/AFP
AFP / ABDUL SABOOR
REUTERS/Manon Cruz
AFP / JULIEN DE ROSA
AFP / JULIEN DE ROSA
AFP / MAXIMILIEN LAMY
U Francuskoj je evakuirano oko 220.000 ljudi, dok je u susjednoj Španjolskoj evakuirano više od 75.000 ljudi, a dodatnih 30.000 dobilo je naredbu da se sklone, priopćile su vlasti tijekom vikenda, dok se Europa suočava s intenzivnim toplinskim valom.
"Ovo su požari kakve nikada prije nismo vidjeli", rekao je u ponedjeljak Jerome Steffe, gradonačelnik Cestasa. Cestas je jedno od predgrađa koje se nalazi odmah izvan glavnog gradskog područja Bordeauxa, odakle su tisuće ljudi morale biti evakuirane iz domova i vikendica.
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