Mirovinski fondovi dosegnuli rekordnu imovinu od 28,7 milijardi eura

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije - u kategoriji A se bilježi rast za 21,8 posto, u kategoriji B za 11,94 posto, a u kategoriji C za 1,73 posto. I anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova su u plusu, a za Mirex A iznose 9,16 posto, za Mirex B 5,7 posto i za Mirex C 3,19 posto, naveli su iz Hanfe.