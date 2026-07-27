Preživjeli alpinist o tragediji u kojoj je poginulo pet njegovih prijatelja: Mislim da je kriva loša prognoza...

"U početnoj fazi jedan od sudionika počeo se jako smrzavati, zbog čega je prva naveza donijela odluku da se okrene i vrati. Druga naveza nastavila je uspon, ali nakon otprilike 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati. Kada smo osigurali užad na toj dionici i popeli se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Donijeli smo odluku da se vratimo", prisjetio se Adilović.