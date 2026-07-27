HARIS ADILOVIĆ
Preživjeli alpinist o tragediji u kojoj je poginulo pet njegovih prijatelja: Mislim da je kriva loša prognoza...
Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih bosanskohercegovačkih alpinista s ruske planine Elbrus, oglasio se za ruske medije nakon nesreće u kojoj je poginulo pet njegovih kolega iz kluba.
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Tvrdi da uzrok tragedije nije bila nedovoljna pripremljenost ekspedicije, nego iznimno loše i neočekivane vremenske prilike do kojih je, kako smatra, dovela netočna vremenska prognoza.
U izjavi za ruski list Izvestia opisao je dramatične trenutke i tijek uspona na najviši vrh Europe, istaknuvši da su članovi bosanskohercegovačke ekspedicije bili dobro obučeni i iskusni alpinisti.
"Razlog nije pripremljenost"
Prema njegovim riječima, problemi su počeli već na samom početku uspona, koji su izvodili samostalno, bez angažiranja lokalnog profesionalnog vodiča.
"U početnoj fazi jedan od sudionika počeo se jako smrzavati, zbog čega je prva naveza donijela odluku da se okrene i vrati. Druga naveza nastavila je uspon, ali nakon otprilike 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati. Kada smo osigurali užad na toj dionici i popeli se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Donijeli smo odluku da se vratimo", prisjetio se Adilović.
Adilović je odbacio nagađanja o neiskustvu grupe, istaknuvši da su svi članovi tima godinama zajedno trenirali i dobro se poznavali.
"Svi članovi tima bili su iskusni. U Bosni i Hercegovini alpinisti treniraju praktički svakog vikenda jer su nam planine u neposrednoj blizini. Zbog toga razlog sigurno nije nedovoljna pripremljenost. Mislim da je glavni uzrok bila pogrešna vremenska prognoza."
Više od 400 mrtvih u dvadeset godina
Naime, dojava o nesreći i poziv u pomoć upućeni su 25. srpnja, nakon čega je rusko Ministarstvo za izvanredne situacije (MČS) na teren poslalo spasilačke ekipe.
Teške uvjete na planini preživjeli su samo Adilović i Kemal Vidimlić, dok je preostalih pet članova ekspedicije Planinarskog kluba "Vedro" iz Zenice tragično izgubilo život.
Iz MČS-a za Kabardino-Balkariju priopćili su da iznimno složeni vremenski uvjeti, praćeni mećavom i niskim temperaturama, i dalje otežavaju spasilačkim ekipama evakuaciju tijela stradalih državljana Bosne i Hercegovine s planinskog masiva.
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