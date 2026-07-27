"KRONIKA DEVASTACIJE"
Zagrebački HDZ: Tomašević je u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat - spremnike za smeće
Radovi na postavljanju podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića izazvali su brojne reakcije u Zagrebu. Ne samo javnosti nego i oporbenih političara.
Novi spremnici, koji bi trebali omogućiti urednije gospodarenje otpadom u samom središtu grada, vide se i kao smetnja, problem...
Dok jedni smatraju da je riječ o funkcionalnom i dugoročno korisnom rješenju, drugi upozoravaju da takva intervencija nije primjerena prostoru koji ima snažno povijesno i simboličko značenje.
O svemu se oglasio zagrebački HDZ, a priopćenje koje potpisuje njegov predsjednik Ivan Matijević prenosimo u cijelosti:
"Radovi na postavljanju podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića u punom su jeku. Fotografije s terena potvrđuju da gradska vlast provodi ideje koje će trajno promijeniti izgled središnjeg zagrebačkog trga.
Međutim, ta krajnje nepromišljena Tomaševićeva ideja mnogo je više od urbanističke intervencije. Njome je Tomašević u srcu Zagreba, simbolu hrvatske povijesti, ostavio svoj povijesni pečat – spremnike za smeće.
Ondje gdje su mladi zagrebački studenti 1895. spalili mađarsku zastavu tijekom boravka cara Franje Josipa.
Ondje gdje su prolazile pogrebne povorke Ante Starčevića 1896. i Stjepana Radića 1928.
Ondje gdje smo 1995. spontano dočekivali svoje heroje kada su se vraćali iz Oluje.
Ondje gdje smo 2012. dočekali oslobođene generale Gotovinu i Markača, a 2018. i 2022. naše srebrne i brončane Vatrene.
Tu pozornicu nacionalne povijesti i zajedništva ova politički otuđena gradska vlast sada pretvara u reciklažno dvorište. Ovu Tomaševićevu urbanističku intervenciju možemo usporediti još samo s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine.
Jer betonske šahte i limeni spremnici usred glavnog trga, zaštićene povijesne urbane cjeline glavnoga grada, ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti.
I to nije jedina sličnost. Obje političke devastacije imaju isti rukopis i nose isti datum.
Ona iz 1947. obavljena je u noći s 25. na 26. srpnja, dok je Zagreb spavao, a ova iz 2026. istoga dana, tijekom ljetnih praznika, dok je Zagreb na godišnjem odmoru, samo što su Tomaševićevi operativci bili nešto sporiji od onih partijskih.
Nekadašnja aktivistička borba za svaki kvadrat javnog prostora, na kojoj je nastala platforma Možemo, a potom i osvojila vlast u Zagrebu, pretvorila se u devastaciju najvrjednijeg javnog prostora, ali sada, sve je izvjesnije, i čitavoga grada."
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