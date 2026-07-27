31. GODIŠNJICA
N1 specijal: Pratite obilježavanje vojno-redarstvene operacije Oluja
31 godinu nakon Oluje vraćamo se vojno-redarstvenoj operaciji koja je obilježila hrvatsku povijest.
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Što je obilježilo tijek operacije, kakve je promjene donijela i kako danas gledamo na njezino nasljeđe?
Uz sudionike, povjesničare i analitičare prisjećamo se najvažnije akcije Hrvatske vojske.
Kroz specijalnu emisiju N1 televizije vodit će vas Hanan Nanić i Borna Šmer, a naši će reporteri pratiti svaki detalj obilježavanja u Kninu.
Pratite nas 5. kolovoza od 8 sati.
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