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31. GODIŠNJICA

N1 specijal: Pratite obilježavanje vojno-redarstvene operacije Oluja

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N1 Info
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27. srp. 2026. 10:29
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31 godinu nakon Oluje vraćamo se vojno-redarstvenoj operaciji koja je obilježila hrvatsku povijest.

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Što je obilježilo tijek operacije, kakve je promjene donijela i kako danas gledamo na njezino nasljeđe?

Uz sudionike, povjesničare i analitičare prisjećamo se najvažnije akcije Hrvatske vojske.

Kroz specijalnu emisiju N1 televizije vodit će vas Hanan Nanić i Borna Šmer, a naši će reporteri pratiti svaki detalj obilježavanja u Kninu.

Pratite nas 5. kolovoza od 8 sati.

Teme
akcija oluja n1 specijal

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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