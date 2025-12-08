michael kulić
Hrvat iz Toronta za N1 otkrio kako najlakše pratiti tekme hrvatske reprezentacije
N1 Info
|
08. pro. 2025. 15:20
|
0komentara
Od ovog vikenda poznato je s kim će i gdje Hrvatska nogometna reprezentacija iduće godine na svjetskom prvenstvu u nogometu igrati u SAD-u i Kanadi. Jedno od mjesta na kojem će igrati hrvatska reprezentacija je i Toronto, grad u kojem živi velika hrvatska zajednica, a među njima i Michael Kulić. U Torontu živi od osnovne škole, tamo ima poznati, omiljeni frizerski salon, a veliki je navijač hrvatske nogometne reprezentacije.
