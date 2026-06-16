urednik portala morski.hr
Jurica Gašpar: Najveći problem na Jadranu je nedostatak kontrole i višak samopouzdanja
N1 Info
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16. lip. 2026. 14:55
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Novinar i urednik portala morski.hr Jurica Gašpar gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao tragičnu pomorsku nesreću u kojoj su poginule četiri osobe.
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