Porast nasilja

Klauški: Ekstremna desnica regrutira mlade ljude, kao što su komunisti radili s pionirima

author
N1 Hrvatska
|
29. ruj. 2025. 14:47

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Tomislav Klauški, novinar i kolumnist portala 24sata. Razgovarali su o temeljnim razlikama između liberalnih i konzervativnih ideologija, rastućem nasilju u Hrvatskoj, ali i šire te zanimljivoj sponi između Charlieja Kirka i Marka Perkovića Thompsona.

