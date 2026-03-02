analiza Tvrtka Jakovine
Koja je logika iza iranskih protuudara na zemlje u regiji?
N1 Hrvatska
|
02. ožu. 2026. 15:15
|
0komentara
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Tvrko Jakovina, povjesničar i sveučilišni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Razgovarali su o napadu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 2h
Najnovije
Oglas
Oglas