Svjetska stručnjakinja za etiku u AI-u za N1: Izgubit ćemo neke od najboljih aspekata umjetne inteligencije jer je ne reguliramo

Dok se u laboratorijima bilježe slučajevi gdje sustavi umjetne inteligencije surađuju kako ih ljudi ne bi ugasili, tehnološki oligarsi su i dalje vođeni isključivo profitom i moći. U ekskluzivnom razgovoru za N1 vodeća svjetska stručnjakinja za etiku u razvoju umjetne inteligencije Kay Firth Butterfield analizira zašto globalni dogovor o kontroli tehnologije trenutačno nije moguć.

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