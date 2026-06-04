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Kay Firth Butterfield

Svjetska stručnjakinja za etiku u AI-u za N1: Izgubit ćemo neke od najboljih aspekata umjetne inteligencije jer je ne reguliramo

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N1 Info
|
04. lip. 2026. 11:50
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Dok se u laboratorijima bilježe slučajevi gdje sustavi umjetne inteligencije surađuju kako ih ljudi ne bi ugasili, tehnološki oligarsi su i dalje vođeni isključivo profitom i moći. U ekskluzivnom razgovoru za N1 vodeća svjetska stručnjakinja za etiku u razvoju umjetne inteligencije Kay Firth Butterfield analizira zašto globalni dogovor o kontroli tehnologije trenutačno nije moguć.

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Teme
hrvoje krešić kay firth butterfield n1 studio uživo n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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