ivan zemljak za n1

Koliko afrička svinjska kuga može preživjeti u kulenu i kobasicama, a koliko u zamrznutom mesu?

N1 Info
25. ruj. 2025. 14:06

Ivan Zemljak gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak. Predsjednik Hrvatske veterinarske komore komentirao je rapidno širenje afričke svinjske kuge i posljedice kolanja virusa na svinjogojstvo.

ivan zemljak

