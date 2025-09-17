Analiza izvješća o radu DORH-a
Krunislav Olujić za N1 o Ivanu Turudiću: Ne može pobjeći od činjenice da je prepoznat kao dečko HDZ-a
N1 Hrvatska
|
17. ruj. 2025. 15:59
|
0komentara
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio je Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Bivši predsjednik Vrhovnog suda i bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić o tome je razgovarao s našom Ninom Kljenak u N1 Studiju uživo.
