Krunislav Olujić za N1 o Ivanu Turudiću: Ne može pobjeći od činjenice da je prepoznat kao dečko HDZ-a

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio je Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Bivši predsjednik Vrhovnog suda i bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić o tome je razgovarao s našom Ninom Kljenak u N1 Studiju uživo.

Podijeli

Oglas