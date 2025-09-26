Obilježavanje obljetnice
Marko Rakovac: O 75 godina rada i djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja
26. ruj. 2025. 15:33
Povodom 75. obljetnice djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Marko Rakovac iz HGSS-a je gostovao kod našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo. Govorio je o izazovnim uvjetima u kojima HGSS radi, te najavio obilježavanje obljetnice.
