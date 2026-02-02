SDP-ova zastupnica
Marković: HRS nije prepoznao da je ovo medalja za sve, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača
N1 Info
02. velj. 2026. 13:19
0komentara
Gradonačelnica Supetra i SDP-ova zastupnica Ivana Marković komentirala je u N1 studiju uživo s našom Natašom Božić doček rukometaša u Zagrebu kojeg će organizirati Vlada, nakon što je Grad Zagreb prethodno otkazao doček zbog najave dolaska Marka Perkovića Thompsona.
