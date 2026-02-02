Oglas

SDP-ova zastupnica

Marković: HRS nije prepoznao da je ovo medalja za sve, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača

author
N1 Info
|
02. velj. 2026. 13:19

Gradonačelnica Supetra i SDP-ova zastupnica Ivana Marković komentirala je u N1 studiju uživo s našom Natašom Božić doček rukometaša u Zagrebu kojeg će organizirati Vlada, nakon što je Grad Zagreb prethodno otkazao doček zbog najave dolaska Marka Perkovića Thompsona.

Oglas

Teme
Ivana Marković N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ