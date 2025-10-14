Profesor za N1
Maršavelski o povratku Beroša na posao: Nismo čuli uvjerljive razloge da je on najbolji kandidat
N1 Zagreb
|
14. lis. 2025. 14:42
|
0komentara
Gost kod naše Nataše Božić Šarić u N1 Studiju uživo bio je Aleksandar Maršavelski, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Komentirao je zapošljavanje bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC-u Sestre milosrdnice.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas