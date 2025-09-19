Komunikacijski konzultant
Mijić o priznanju Palestine: Bojim se da je to pranje savjesti
N1 Hrvatska
|
19. ruj. 2025. 14:36
|
0komentara
Gost našega Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je Mate Mijić, komunikacijski konzultant Razgovarali su, između ostaloga, o priznanju Palestine i podijeli unutar hrvatske političke scene po pitanju Gaze.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 16 min.|
Oglas
Oglas