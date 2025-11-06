Politolog: Teško je pratiti akrobacije Domovinskog pokreta

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je politički analitičar i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Jakov Žižić, s kojim je razgovarala o huliganima i incidentu koji su izazvali tijekom održavanja Dana srpske kulture u Splitu, reakciji županijskog ogranka DP-a i posljedicama na širi politički društveni kontekst.

Podijeli

Oglas