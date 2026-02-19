Oglas

GUŽVA NA CENTRU

Posavec: Nećemo u Plenkovićevu većinu, stvaramo novi liberalni blok s IDS-om

author
N1 Info
|
19. velj. 2026. 15:04

Međimurski župan Matija Posavec kod Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo komentirao je potrese u vladajućoj koaliciji i najavio da sljedeći tjedan NPS kreće s IDS-om u stvaranje novog centrističkog liberalnog bloka.

Teme
Matija Posavec N1 TV VIDEO video

