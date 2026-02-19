GUŽVA NA CENTRU
Posavec: Nećemo u Plenkovićevu većinu, stvaramo novi liberalni blok s IDS-om
N1 Info
|
19. velj. 2026. 15:04
|
0 komentara
Međimurski župan Matija Posavec kod Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo komentirao je potrese u vladajućoj koaliciji i najavio da sljedeći tjedan NPS kreće s IDS-om u stvaranje novog centrističkog liberalnog bloka.
