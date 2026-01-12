Rakić o tome hoće li Trump napasti Grenland: Čak se i kristalna kugla razbila, koliko su je rabili

Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Mirjana Rakić, vanjskopolitička analitičarka i dugogodišnja urednica. Razgovarale su o posljednjim geopolitičkim događajima u svijetu, uključujući i krizu NATO saveza oko Trumpove najave aneksije Grenlanda.

