Leigh Waldman
Reporterka CNN-a: "Ovo je prvi korak u višegodišnjem suđenju Maduru"
05. sij. 2026. 14:46
Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je reporterka CNN-a Leigh Waldeman. Razgovarale su o otmici i nadolazećem suđenju Nicolasu Maduru u New Yorku.
