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Admir Mulaosmanović

Sarajevski profesor za N1: Ovo predstavlja najveću prijetnju saudijskom režimu

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N1 Info
|
14. ruj. 2026. 16:05
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Admir Mulaosmanović, profesor međunarodnih odnosa iz Aurora fondacije, javio se iz Sarajeva u N1 Studio uživo gdje je s našom Hanan Nanić komentirao stanje na Bliskom istoku.

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admir mulaosmanović n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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