GORAK OKUS ZA HRVATE U BIH
Škare Ožbolt o DP-ovoj rezoluciji: Ishitreno, neozbiljno i bez strateškog promišljanja
N1 Info
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17. lip. 2026. 13:38
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0komentara
Bivša ministrica pravosuđa i savjetnica bivšeg predsjednika Franje Tuđmana, Vesna Škare Ožbolt komentirala je rezoluciju/deklaraciju Domovinskog pokreta o BiH, kod naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo
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