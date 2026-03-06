NE ŽELE U RAT
Srećko Matić o odnosu Njemačke prema Trumpu i napadu na Iran
06. ožu. 2026. 15:08
Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak govorio je o odnosu Njemačke prema politici Donalda Trumpa, sukobu na Bliskom istoku i napadu SAD-a I Izraela na Iran
