Izbor ustavnih sudaca
Veljko Miljević: Šeparović i Arlović već sad su na USUD-u duže od zakonom predviđenog roka
08. ruj. 2025. 13:27
Gost N1 studio uživo kod Tihomira Ladišića bio je odvjetnik Veljko Miljević. Među ostalim, komentirao je i situaciju s Ustavnim sudom.
