vanjskopolitički stručnjak
Vurušić: Rezolucija o BiH je politička igra, DP je uklizao HDZ-u u resor
N1 Info
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18. lip. 2026. 13:22
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Novinar Jutarnjeg lista i vanjskopolitički stručnjak Vlado Vurušić bio je gost N1 Studija uživo kod Hanan Nanić gdje je komentirao rezoluciju DP-a o BiH.
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