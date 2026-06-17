saborski zastupnik
Armin Hodžić: Već vidim da neke stvari iz Deklaracije DP-a neće biti dobre
Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gdje je govorio o Deklaraciji DP-a o BiH.
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