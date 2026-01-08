Oglas

O izboru sudaca

Bauk: Ako se Plenković želi baviti paketima, neka instalira Temu aplikaciju

author
N1 Hrvatska
|
08. sij. 2026. 12:19

Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je SDP-ov saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za obranu, Arsen Bauk. Povod za razgovor bili su komentari Andreja Plenkovića oko izbora sudaca za Vrhovni sud.

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ