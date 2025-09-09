Bauk: Jandrokovićeva izjava o ZDS-u je pokušaj da nešto što je crno stavi u sivu zonu

Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića. Komentirao je izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića koji je jučer rekao da će u Saboru sankcionirati poklič 'Za dom spremni' ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH.

Podijeli

Oglas