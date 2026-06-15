VIDEO / Plamen zahvatio remek-djelo ukrajinske umjetnosti: Velika šteta na Uspenskoj katedrali

Napad je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za okončanje rata koji je Moskva pokrenula prije više od četiri godine. Prema navodima Kremlja, Trump je u nedjelju razgovarao i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.