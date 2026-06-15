ruski napad dronovima
VIDEO / Plamen zahvatio remek-djelo ukrajinske umjetnosti: Velika šteta na Uspenskoj katedrali
Istaknuti ukrajinski samostanski kompleks u srcu Kijeva zahvatio je požar nakon masovnog ruskog napada tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak, u kojem su, prema navodima lokalnih vlasti, poginule najmanje četiri osobe, a više od deset ih je ozlijeđeno u glavnom gradu.
Na snimkama se moglo vidjeti kako plamen izbija iz Kijevsko-pečerske lavre, lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a čiji korijeni sežu gotovo tisuću godina u prošlost, dok su vatrogasci ispod tornjeva i kupola Uspenske katedrale pokušavali staviti požar pod kontrolu.
Novinar CNN-a izvijestio je da je tijekom noćnog napada čuo više eksplozija. Prema podacima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je lansirala 611 bespilotnih letjelica dugog dometa i 70 projektila.
Do svitanja su vatrogasci i dalje gasili požar u kompleksu. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije priopćila je da je vatra zahvatila oko 800 četvornih metara krova Uspenske katedrale, a objavljene fotografije pokazuju oštećenja na zgradi.
Mitropolit kijevski i cijele Ukrajine Epifanije pozvao je na „molitve za spas svetinje od uništenja“.
„Još jedan ruski zločin protiv čovječnosti, protiv povijesti, protiv kršćanstva“, rekao je.
Požar je izbio i u zgradi Nacionalnog kulturnog, umjetničkog i muzejskog kompleksa, zahvativši površinu od oko 1.000 četvornih metara, priopćile su ukrajinske službe za izvanredne situacije.
Prema riječima Timura Tkačenka, šefa Kijevske gradske vojne uprave, u napadu na grad poginule su najmanje četiri osobe, a više od 20 ih je ozlijeđeno.
Napad je ostavio oko 140.000 kućanstava u sjevernom dijelu Kijeva bez električne energije, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je u ponedjeljak da je izvelo udare na „ciljeve unutar obrambeno-industrijskog kompleksa u gradovima Kijevu, Harkivu i Dnjepropetrovskoj oblasti“.
Hodočasničko mjesto i remek-djelo ukrajinske umjetnosti
Kijevsko-pečerska lavra nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine. Godine 2023. dodana je i na Popis svjetske baštine u opasnosti „zbog prijetnje uništenjem koju predstavlja ruska ofenziva“.
Osnovan u 11. stoljeću i sastavljen od složene mreže nadzemnih i podzemnih crkava, kompleks predstavlja važno duhovno i kulturno središte za mnoge Ukrajince te značajno hodočasničko mjesto. UNESCO ga u svojem opisu naziva „remek-djelom ukrajinske umjetnosti“.
Tijekom stoljeća u špiljama samostana pohranjene su relikvije brojnih svetaca, navodi UNESCO.
U drugim dijelovima Ukrajine najmanje je pet osoba poginulo u ruskom granatiranju sjeveroistočnog grada Harkiva, rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Još je pet osoba ozlijeđeno.
Napad je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za okončanje rata koji je Moskva pokrenula prije više od četiri godine. Prema navodima Kremlja, Trump je u nedjelju razgovarao i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
„Svi Ukrajinci imaju jednu želju za predsjednika Trumpa: da konačno postignemo mir i da taj uspjeh ostvarimo zajedno sa SAD-om i svim našim partnerima“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
U drugoj objavi rano u ponedjeljak Zelenski je osudio napad koji je izazvao požar u Kijevsko-pečerskoj lavri, nazvavši ga „jednim od najtežih ruskih zločina protiv kršćanske kulture do danas“.
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