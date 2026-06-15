Drama u Sesvetama: Policija provalila u stan, zatekli ženu s teškim ozljedama

Ranije su izvijestili: "Jučer, 14. lipnja u jutarnjim satima na području Sesveta, policijski službenici postupali su po dojavi o mogućem obiteljskom nasilju. Pošto je vlasnik stana odbijao otvoriti vrata stana, policijski službenici su taktičkom procjenom u pogodnom trenutku nasilno otvorili vrata stana te se po ulasku u stan tada nepoznati muškarac oglušio na naredbe. Tada, s ciljem sprječavanja bijega i odbijanja napada nad njim su uporabljena sredstva prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje). S obzirom da je osumnjičeni muškarac prilikom postupanja izgubio ravnotežu i pao, liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Nakon toga priveden je u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 47-godišnjaku.