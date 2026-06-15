Obiteljsko nasilje
Drama u Sesvetama: Policija provalila u stan, zatekli ženu s teškim ozljedama
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji te kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode na štetu 33-godišnje članice obitelji, izvijstila je policija.
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Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u stanu na području Sesveta, u subotu 13. lipnja u večernjim satima kao i tijekom noći sa subote 13. na nedjelju 14. lipnja u više navrata verbalno vrijeđao 33-godišnju članicu obitelji te joj prijetio da će je ubiti. Sumnja se također da je oštećenu zaključao u jednu od prostorija stana čime joj je ograničio slobodu te ju je više puta tjelesno napao.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.
Obiteljsko nasilje
Ranije su izvijestili: "Jučer, 14. lipnja u jutarnjim satima na području Sesveta, policijski službenici postupali su po dojavi o mogućem obiteljskom nasilju. Pošto je vlasnik stana odbijao otvoriti vrata stana, policijski službenici su taktičkom procjenom u pogodnom trenutku nasilno otvorili vrata stana te se po ulasku u stan tada nepoznati muškarac oglušio na naredbe. Tada, s ciljem sprječavanja bijega i odbijanja napada nad njim su uporabljena sredstva prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje). S obzirom da je osumnjičeni muškarac prilikom postupanja izgubio ravnotežu i pao, liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Nakon toga priveden je u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 47-godišnjaku.
U stanu je zatečena i njegova 33-godišnja članica obitelji sa vidljivim ozljedama kojoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.
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