NA MINHENSKOJ KONFERENCIJI

Božo Kovačević: Europa uzvraća udarac Americi

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 10:42

Gost naše Nine Kljenak u Novom dan bio je Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar, bivši diplomat i nekadašnji hrvatski veleposlanik u Rusiji. Razgovarali su o sastanku čelnika u Belgiji, potom i o Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, a na početku su komentirali posjet predsjednika Milanovića Gruziji.

