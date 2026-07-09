bivši ministar gospodarstva
Čačić: Ministarstvo turizma nema strategiju, a zgodni i simpatični ministar je tu da glumata da nešto radi
Radimir Čačić, bivši ministar gospodarstva, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao sukob između premijera i predsjednika oko slanja vojnika u Pariz, ali se osvrnuo i na visoke cijene.
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