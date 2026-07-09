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bivši ministar gospodarstva

Čačić: Ministarstvo turizma nema strategiju, a zgodni i simpatični ministar je tu da glumata da nešto radi

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N1 Info
|
09. srp. 2026. 13:16
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Radimir Čačić, bivši ministar gospodarstva, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao sukob između premijera i predsjednika oko slanja vojnika u Pariz, ali se osvrnuo i na visoke cijene.

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Teme
n1 tv video nina kljenak novi dan radimir čačić

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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