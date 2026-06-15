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saborska zastupnica

Dalija Orešković: Samo jedna institucija nije pod dirigentskom palicom HDZ-a

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N1 Info
|
15. lip. 2026. 13:49
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Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u emisiji Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirala podršku koju su SDP, Možemo! i stranka DOSIP dali gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću kojemu je USKOK pokucao na vrata.

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Teme
dalija orešković hanan nanić n1 tv novi dan video

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