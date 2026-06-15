saborska zastupnica
Dalija Orešković: Samo jedna institucija nije pod dirigentskom palicom HDZ-a
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u emisiji Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirala podršku koju su SDP, Možemo! i stranka DOSIP dali gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću kojemu je USKOK pokucao na vrata.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
SK
|
prije 3 min.
Najnovije
Oglas
Oglas