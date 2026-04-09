Danijel Martinović: Traži se bilo kakav način da se odugovlači proces posvajanja za istospolne obitelji

Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o je pravomoćnoj presudi Upravnog suda u Zagrebu koji je potvrdio da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, već se moraju provesti do kraja u skladu s najboljim interesom djeteta.

Podijeli

Oglas