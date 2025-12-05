Oglas

bivši ministar gospodarstva

Fižulić: Bez sivih prihoda milijun hrvatskih umirovljenika bilo bi gladno

N1 Hrvatska
05. pro. 2025. 13:21

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Goranko Fižulić, poduzetnik i bivši ministar gospodarstva. Razgovarali su, između ostaloga, o životnom standardu u Hrvatskoj, utjecaju europskih fondova te gubitnicima i dobitnicima inflacije.

