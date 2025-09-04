Ministar turizma i sporta
Glavina o FALIŠ-u: Treba razumjeti hrvatske branitelje
N1 Hrvatska
|
04. ruj. 2025. 11:09
| Novi dan
|
0komentara
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina jučer je predstavio su rezultate turističkog prometa za srpanj i kolovoz te prvih osam mjeseci ove godine, stanje smještajnih kapaciteta te predstojeće promotivne aktivnosti. O turističkim rezultatima govorio je danas i u Novom danu kod naše Nine Kljenak.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 7 min.
Najnovije
Oglas
Oglas